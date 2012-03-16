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Новости по тегу #Атомэнергопроект

16 марта 2012 06:07

Правительства Беларусь и Нижегородской области подписали план по развитию сотрудничества на 2012 год

13 марта 2010 09:48

Как идет подготовка к строительству АЭС в Беларуси

29 мая 2009 12:41

Белорусскую АЭС будут строить по проекту Санкт-Петербурга