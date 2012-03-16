Новости по тегу #Атомэнергопроект

Российская инжиниринговая компания ЗАО «Атомстройэкспорт» определена совместным белорусско-российским решением в качестве генерального подрядчика строительства атомной электростанции в Беларуси. Компания подконтрольна государственной корпорации «Росатом» и реализует межправительственные соглашения о строительстве объектов ядерной энергетики за рубежом.
Для строительства белорусской АЭС выбран проект реактора санкт-петербургского «Атомэнергопроекта».
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