2011 год для Беларуси стал самым успешным в области внешней торговли

В 2011 Беларусь достигла рекордных показателей в экспорте – более чем в полтора раза. Основные статьи доходов – нефтепереработка, автомобилестроение и минеральные удобрения. При этом на треть удалось уменьшить и отрицательное внешнеторговое сальдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшую роль в этом сыграли интеграционные процессы. Безбарьерная торговая среда в рамках Таможенного союза и созданное в начале года Единое экономическое пространство, позволило нашей стране не только расширить взаимодействие с Россией и Казахстаном, но и укрепить экспортный потенциал страны в целом.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Тот эффект, который мы получили от девальвации национальной валюты, на сегодняшний день в определенной степени исчерпан, предприятия-экспортеры работают в условиях стабилизации на валютном рынке, они должны рассчитывать на иные факторы.

Нам довольно активно придется работать над расширением нашего экспортного потенциала как в направлении наращивания традиционных статей нашего экспорта, так и в проработке совершенно новой продукции, которая будет пользоваться спросом на мировых рынках.