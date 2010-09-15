Посол Германии: Импульс двусторонним отношениям придаст Белорусский инвестиционный форум

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в нашей стране. Кристоф Вайль недавно возглавил дипмиссию ФРГ в нашей республике.

Сегодня товарооборот обеих стран составляет более 3 миллиардов долларов, 345 предприятий в Беларуси — с участием немецкого капитала. Основные сферы инвестиционного сотрудничества —энергетика, фармацевтика, микроэлектроника, высокие технологии.

По мнению дипломата, импульс двусторонним отношениям придаст и Белорусский инвестиционный форум. Он пройдёт в ноябре во Франкфурте-на-Майне и по своему масштабу должен превзойти Лондонский форум.

Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

У немецких инвесторов большой интерес к Беларуси. У вас очень образованное общество и хорошие условия для иностранного бизнеса. Поэтому предстоящий форум — это дополнительная возможность показать немецким инвесторам, что их ожидает в Беларуси в правовом и налоговом отношениях.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что к базовым отраслям нашей экономики добавим энергетические, прежде всего, возобновляемые источники энергии за счет немецких инвестиций и переноса новых технологий. Мы предпримем все усилия для того, чтобы первый ветропарк был построен в Беларуси за счет немецких инвестиций.