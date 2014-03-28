Помощник Президента Беларуси Всеволод Янчевский встертился с делегацией Китайской государственной железнодорожно-инженерной корпорации

Новости Беларуси. 28 марта состоялась встреча помощника Президента Беларуси Всеволода Янчевского с делегацией Китайской государственной железнодорожно-инженерной корпорации во главе с господином Чжао Цзинь-Сяном.

На встрече были обсуждены вопросы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере телекоммуникаций, в том числе с привлечением прямых инвестиций китайской стороны.

Корпорация является одной из ведущих государственных компаний в Китае и входит в Топ-100 крупнейших мира. Только в 2013 году компанией было заключено контрактов по всему миру более чем на 150 млрд долларов.

В сфере интересов компании - капитальное строительство, разведка и добыча полезных ископаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.