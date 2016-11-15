Почти 55 тысяч рабочих мест создано в Беларуси за 9 месяцев 2016 года

Новости Беларуси. Цены на потребительском рынке Беларуси в дни предновогоднего ажиотажа должны быть контролируемы. Такое поручение дано Министерству антимонопольного регулирования и торговли на заседании Совета министров.

Основной же темой обсуждения здесь была занятость населения. Так, только за 9 месяцев нынешнего года в Беларуси создано почти 55 тысяч рабочих мест. Более половины из них – на новых предприятиях. В свою очередь численность занятых в экономике снизилась на 60 тысяч человек.

Анализировалась и ситуация с экспортом. Он сократился, но только в денежном выражении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Физический объем экспорта товаров вырос на 100,4%. А по инвестиционным и потребительским непродовольственным товарам экспорт вырос и в ценовом выражении. Соответственно, на 9,8% и на 15,7%.