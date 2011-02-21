По сравнению с 2009 годом объемы поставок в Россию белорусской техники МАЗ выросли в пять раз

В Беларуси никогда не будет номенклатурной приватизации. Об этом накануне заявил Президент, отвечая на вопросы журналистов в Раубичах. При этом глава государства отметил, что уже давно объявлены принципы, на которых возможна продажа госсобственности.

Более шести десятков стран в числе его партнеров. Белорусские МАЗы колесят и среди песков Африки, и за океаном, в странах Америки. Собственный торговый дом в Казахстане, и сборочные производства в Латвии, Литве, Сербии и Иране. Современный завод по сборке белорусской технике строят и в Венесуэле.

Виталий Гончарик, заместитель начальника управления внешних экономических связей РУП «Минский автомобильный завод»:

У нас есть ряд крупных заказов в Туркменистан – более тысячи единиц. Азербайджан – порядка 700 единиц, Венесуэла – порядка тысячи единиц.

Сегодня МАЗ практически ни в чем не уступает основному игроку на российском рынке – КамАЗу. По сравнению с 2009 годом объемы поставок в Россию нашей техники выросли в пять раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это в условиях тех преград, которые ставились для продвижения белорусских машин.

Сергей Корончик, начальник отдела реализации грузовой техники РУП «Минский автомобильный завод»:

Доля КАМАЗа на рынке Российской Федерации сократилась на 4-5%, на эту долю увеличилась доля Минского автозавода.

Слухи о продажи флагмана белорусского автостроения ходят несколько лет. И один из последних – о продаже МАЗа КАМАЗу. По поводу возможной приватизации МАЗа глава государства отметил, что российская сторона – не единственная, кто выступал с такими предложениями. Соответствующее желание выражала и Венесуэла, предлагая хорошие деньги за часть акций этого предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто без Президента даже обсуждать не станет приватизацию таких гигантов, брендов белорусской экономики, как БелАЗ, МАЗ, «Витязь», «Горизонт». Мы будем их развивать. И я, как Президент, буду делать все, чтобы не потерять эти предприятия.

Никакой дикой приватизации: приходите, платите деньги, контрольный пакет должен у нас быть, мы должны управлять этими предприятиями. Хотите с нами работать, зарабатывать деньги, прибыль, пожалуйста – приходите, будем работать.

Наталья Жерносек, директор Фонда государственного имущества:

Для того, чтобы заниматься вопросами приватизации Минского автомобильного завода в перспективе, нами была сделана рыночная стоимость. Она составила более $2 млрд.

Приватизация любого крупного предприятия – это дело не одного дня. Тому подтверждение – внушительные папки документов. К примеру, количество томов проекта по акционированию «МАЗ» можно сравнить, разве что с Большой Советской энциклопедией.

Для того, чтобы осуществить сделку по приватизации, нужно не только найти выгодного и перспективного инвестора, но и тщательно подготовить целый пакет, а точнее, килограммы, если можно так выразится, документов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем с участием международных независимых экспертов. И просчитать весь аудит промышленного гиганта.