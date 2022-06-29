По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях

Решение принято правительством совместно с Нацбанком. Эта мера вынужденная и связана с тем, что международные расчетно-клиринговые системы не гарантируют своевременность и полноту перечисления средств. В подтверждение тому – факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Мы столкнулись с ситуацией, когда, осуществив очередной платеж в той валюте, в которой надо было на платежного агента, у нас складываются риски двух планов. Первое – значительная часть денег не дойдет. По нашим оценкам, порядка 40 % тем, кто является нашим дружественным инвестором. Они будут просто где-то заблокированы, Второе – учитывая, что мы платим через Нацбанк, а на него введены ограничения, вообще не дойдет вся сумма платежа и где-то повиснет. В этих условиях, к сожалению, осуществлять стандартные расчеты по еврооблигациям становится бессмысленным. Для чего это делать, если мы не знаем конечного результата? Поэтому приходится трансформировать механизм.