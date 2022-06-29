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По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях

29 июня 2022 10:30
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Новости Беларуси. Новый выпуск облигаций, досрочный выкуп, работа напрямую. Министр финансов пояснил, почему Беларусь будет исполнять долговые обязательства в национальной валюте по курсу на дату платежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях-1

Решение принято правительством совместно с Нацбанком. Эта мера вынужденная и связана с тем, что международные расчетно-клиринговые системы не гарантируют своевременность и полноту перечисления средств. В подтверждение тому – факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале.

По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях-4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Мы столкнулись с ситуацией, когда, осуществив очередной платеж в той валюте, в которой надо было на платежного агента, у нас складываются риски двух планов. Первое – значительная часть денег не дойдет. По нашим оценкам, порядка 40 % тем, кто является нашим дружественным инвестором. Они будут просто где-то заблокированы, Второе – учитывая, что мы платим через Нацбанк, а на него введены ограничения, вообще не дойдет вся сумма платежа и где-то повиснет. В этих условиях, к сожалению, осуществлять стандартные расчеты по еврооблигациям становится бессмысленным. Для чего это делать, если мы не знаем конечного результата? Поэтому приходится трансформировать механизм.

По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях-7

Министерство финансов в ближайшее время предложит альтернативные схемы расчетов по еврооблигациям. В списке инициатив и досрочный выкуп ценных бумаг, но с дисконтом – котировки наших бумаг на уровне 18 %.

# Международное сотрудничество # Экономика # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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