По курсу на дату платежа. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в рублях
Новости Беларуси. Новый выпуск облигаций, досрочный выкуп, работа напрямую. Министр финансов пояснил, почему Беларусь будет исполнять долговые обязательства в национальной валюте по курсу на дату платежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение принято правительством совместно с Нацбанком. Эта мера вынужденная и связана с тем, что международные расчетно-клиринговые системы не гарантируют своевременность и полноту перечисления средств. В подтверждение тому – факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Мы столкнулись с ситуацией, когда, осуществив очередной платеж в той валюте, в которой надо было на платежного агента, у нас складываются риски двух планов. Первое – значительная часть денег не дойдет. По нашим оценкам, порядка 40 % тем, кто является нашим дружественным инвестором. Они будут просто где-то заблокированы, Второе – учитывая, что мы платим через Нацбанк, а на него введены ограничения, вообще не дойдет вся сумма платежа и где-то повиснет. В этих условиях, к сожалению, осуществлять стандартные расчеты по еврооблигациям становится бессмысленным. Для чего это делать, если мы не знаем конечного результата? Поэтому приходится трансформировать механизм.
Министерство финансов в ближайшее время предложит альтернативные схемы расчетов по еврооблигациям. В списке инициатив и досрочный выкуп ценных бумаг, но с дисконтом – котировки наших бумаг на уровне 18 %.