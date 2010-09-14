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Первый в республике высокопроизводительный асфальтобетонный завод открыли в Витебске

14 сентября 2010 20:53
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Стройматериалы здесь производят по немецкой технологии. Главное преимущество предприятия в том, что сама установка мобильна – в течение двух недель ее можно полностью передислоцировать в любую точку и приступить к выпуску продукции уже на новом месте.Производство экологично и полностью автоматизировано: обслуживать установку будут не более шести специалистов. Такие же предприятия могут появиться и в других регионах страны.
# Экономика

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