Первый в республике высокопроизводительный асфальтобетонный завод открыли в Витебске

Стройматериалы здесь производят по немецкой технологии. Главное преимущество предприятия в том, что сама установка мобильна – в течение двух недель ее можно полностью передислоцировать в любую точку и приступить к выпуску продукции уже на новом месте.Производство экологично и полностью автоматизировано: обслуживать установку будут не более шести специалистов. Такие же предприятия могут появиться и в других регионах страны.