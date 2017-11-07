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От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине

07 ноября 2017 17:08
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Новости Беларуси. И тепло, и дешево. Белорусские предприятия ЖКХ переходят на использование местных видов топлива. В этом случае тепловая энергия стоит значительно ниже, по сравнению с использованием природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в одной из котельных Кобрина пошли еще дальше и создали замкнутый цикл производства: а проще говоря, используя по назначению даже отходы.

Из трубы котельной теперь – только светлый дым, а значит топливо экологически более чистое. В этой мини-ТЭЦ переход на местный вид – древесную щепу – еще не завершен, но уже на финишной. Работа идет пока в тестовом режиме.

От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине-1

Александр Бриштен, техник-наладчик:
Топка для сжигания щепы и котел. Пламя из топки через котел высасывается на улицу.

Всего же здесь установили 3 таких котла белорусского производства.

Петр Бутрим, СТВ:
Их мощность – больше пяти мегаватт. Хватит, чтобы обеспечить теплом и горячей водой весь микрорайон – больше 30 многоквартирных домов, а также школу и детский сад. И все это при морозах до -20.

От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине-4

А это значит, что природный газ пойдет в ход только в самых крайних случаях. А вот для обычных зимних температур более дешевый и эффективный вид топлива – щепа. Говорят, на одной тонне дерева сегодня можно сэкономить до 150 рублей.

От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине-7

Сергей Елец, директор Кобринского ЖКХ:
Если говорить о потреблении, то при минимальных температурах – до 100 кубов в день. Планируем, что после запуска данных котлов мы снизим себестоимость примерно процентов на 20.

А все потому, что городское ЖКХ древесину самостоятельно заготавливает и перерабатывает в цеху. Как говорится, лес рубят, а щепки летят в нужное место.

От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине-10

Анатолий Якимович, начальник участка деревообработки:
Привозятся из леса дрова, и тут формируются отвалы.

Или так называемый неприкосновенный запас – объемом в 3000 кубов. В Кобринском районе на местные виды топлива уже перевели половину котельных.

От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине-13

Александр Мартынюк, заместитель председателя Кобринского райисполкома:
На это выгодно идти. Потому что в дальнейшем это себя окупит. И опыт предыдущих лет, где мы переводили на щепу более маленькие котельные и устанавливали котлы меньшей мощности показал, что это окупается, и этим надо заниматься.

И это как раз тот случай, когда лес не только строить, но и жить в тепле помогает.

# Экономика # Энергосбережение в Беларуси # Александр Мартынюк # Сергей Елец

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