От газа к древесной щепе: путь к энергонезависимости на примере котельной в Кобрине

Новости Беларуси. И тепло, и дешево. Белорусские предприятия ЖКХ переходят на использование местных видов топлива. В этом случае тепловая энергия стоит значительно ниже, по сравнению с использованием природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в одной из котельных Кобрина пошли еще дальше и создали замкнутый цикл производства: а проще говоря, используя по назначению даже отходы. Из трубы котельной теперь – только светлый дым, а значит топливо экологически более чистое. В этой мини-ТЭЦ переход на местный вид – древесную щепу – еще не завершен, но уже на финишной. Работа идет пока в тестовом режиме.

Александр Бриштен, техник-наладчик:

Топка для сжигания щепы и котел. Пламя из топки через котел высасывается на улицу. Всего же здесь установили 3 таких котла белорусского производства. Петр Бутрим, СТВ:

Их мощность – больше пяти мегаватт. Хватит, чтобы обеспечить теплом и горячей водой весь микрорайон – больше 30 многоквартирных домов, а также школу и детский сад. И все это при морозах до -20.

А это значит, что природный газ пойдет в ход только в самых крайних случаях. А вот для обычных зимних температур более дешевый и эффективный вид топлива – щепа. Говорят, на одной тонне дерева сегодня можно сэкономить до 150 рублей.

Сергей Елец, директор Кобринского ЖКХ:

Если говорить о потреблении, то при минимальных температурах – до 100 кубов в день. Планируем, что после запуска данных котлов мы снизим себестоимость примерно процентов на 20. А все потому, что городское ЖКХ древесину самостоятельно заготавливает и перерабатывает в цеху. Как говорится, лес рубят, а щепки летят в нужное место.

Анатолий Якимович, начальник участка деревообработки:

Привозятся из леса дрова, и тут формируются отвалы. Или так называемый неприкосновенный запас – объемом в 3000 кубов. В Кобринском районе на местные виды топлива уже перевели половину котельных.