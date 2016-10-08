От еды и платьев до металлургии и IT-технологий: точек соприкосновения Австрии и Беларуси становится все больше

Когда один из главных экономических партнеров огорчает, хорошие слова с другой стороны не только лекарством для души могут быть. Практическая польза тоже всегда важна. И за белорусскими платьями и сгущенкой могут последовать более серьезные коммерческие контракты, поскольку и без того Беларусь удивительно успешно сотрудничает с Австрией. Об этой стране следующий сюжет приготовила вместе с блинами наш специальный корреспондент Яна Шипко.

Музыка в Вене преследует на каждом шагу. На родине Моцарта, Бетховена, Шуберта и Штрауса импровизированные концертные площадки, кажется, повсюду. Вот и мелодиями этого праздника прохожие заслушиваются. Впрочем, идут они не только на звуки музыки, а на запах блинов с белорусской сгущенкой.

Тут и наше печенье, и сладости, и березовый сок, и даже тушенка. Поставщика провианта «Made in Belarus» долго искать не приходится. Здесь его все ласково называют дядя Миша.

Михаил Гринкевич:

Когда я еду, здесь, как правило, до верха коробки с соком, печеньем.

Рядом с микроавтобусом на могилевских номерах и местные стражи порядка словно не случайно припарковались. Ценный груз как магнит и для австрийских друзей Михаила. Приезжает раз в три месяца и неизменно везет заказы.

Михаил Гринкевич:

В русских магазинах здесь даже тот же зефир, другие вещи по виду такие же, но по вкусу это просто небо и земля. То, что сделано именно в Беларуси, чем я горжусь, горжусь, что прославляю нашу страну, что у нас производят все новое и новое. Уже многие австрийцы особенно запали на наши сухарики. Для них это настолько необычно, что, однажды попробовав, говорят, чтобы сухарики привозил.

Реставратор по профессии Михаил в свое время основал в Вене белорусскую диаспору. Набравшись опыта у европейских мастеров, вернулся в Могилев. Теперь белорусский след здесь оставила уже дочь Виктория. При венском православном храме открыла детский садик в белорусских традициях, земляков собирает вокруг себя и на таких благотворительных праздниках.

Виктория Гринкевич:

Хочется, чтобы дети помнили и знали свои корни, умели не просто говорить и читать на родном языке, а чтобы как можно глубже знали все наши традиции.

Первая скрипка в этом международном концерте, кстати, белоруска. Она училась в Минске, Италии, Лондоне и Вене. И в музыкальной столице Европы уже снискала популярность.

Юлия Лебеденко, музыкант, лауреат международных конкурсов:

Мне кажется, что если мы будем и дальше поддерживать эти традиции, и наша культура будет здесь цениться, и идеи благородства, помощи кому-то еще, я думаю, что должны быть всегда отклики у людей.

Тем временем Томас, аккомпанировавший на тубе, решается на импровизацию кулинарную.

Маленький ликбез о белорусской кухне, и в интервью начинают преобладать фразы, в переводе не нуждающиеся.

Тот самый случай, когда буквально пальчики оближешь. В Австрии продукты делятся на обычные и «био». Вторые в цене во всех смыслах. Как раз с такой пометкой на прилавках венских супермаркетов уже можно встретить белорусский березовый сок. Так что такой натуральный вкус для австрийских музыкантов – просто песня.

Томас Штрнад, музыкант:

С культурой Беларуси мы уже были знакомы, а сейчас не могли упустить возможность попробовать белорусские блюда и продукты. Все они очень вкусные и натуральные, что особо ценится. Даже не ожидали такого разнообразия. Безусловно, надо развивать торговлю между нашими странами.

Нельзя не согласиться. В каких сферах есть потенциал, отправляемся узнать в палату экономики Австрии. В топе крупнейших инвесторов в Беларусь Австрия традиционно в первой пятерке. Но и нам есть, что предложить австрийским партнерам.

Михаэль Ангерер, директор департамента по связям со странами СНГ Палаты экономики Австрии:

Сейчас около 30 австрийских предпринимателей инвестируют в Беларусь. Есть интерес и в сфере машиностроения. Например, производстве оборудования для пищевой индустрии. Кстати, не только российский рынок можно рассматривать для белорусских продуктов, а ЕС тоже. Качество соответствующее. У нас известно ваша металлургическая продукция, но и легкая промышленность, например, одежда могла бы быть представлена.

Белорусские платья на самом деле уже нашли австрийского покупателя. И первыми, что символично, свадебные. Салон нашей землячки в первом районе Вены. Самый центр города, где сконцентрированы лучшие бутики и мировые бренды. Аренды именно здесь требует авторитет магазина – за платьем на окраину венские взыскательные модницы не поедут. Ирина признается: открывшись здесь, внесла свадебный переполох среди австрийских конкурентов.

Ирина Файхтингер, владелица свадебного салона:

Когда мы начали работать с платьями, мне кажется, всколыхнули рынок. Платья на этом рынке конкурентоспособны, они отличаются очень хорошим качеством исполнения, интересным дизайном, очень милыми деталями, в которые просто влюбляются невесты.

Австрийцы – любители традиций. Женятся часто в национальных костюмах. Уже минус 20% клиентуры. Пожелания остальных Ирина научилась угадывать. Ее деликатный товар доставляется прямиком из Бреста, где платья отшиваются. В одном из брестских нарядов даже открыла «Евровидении» австрийская скрипачка.

А это линейка самой современной и востребованной радиотехники прошлого века. От аппарата азбуки Морзе до первых радиоприемников, телевизоров и даже мобильных телефонов. Эта австрийская компания в электронных новинках всегда была на шаг впереди. В венском офисе можно совершить путешествие в прошлое.

А вот и путь, который выбрали в настоящем. Интеллектуальные системы для платных дорог. Такие камеры работают на магистралях всех континентов, в том числе и в Беларуси.

Роман Химмлер с коллегами и сам проехал не одну тысячу километров по Беларуси. Протестить, как работают их системы. В Беларуси впечатлил не только транзитный потенциал, но и качество трасс.

Михаэль Гшнитцер, вице-президент по продажам телекоммуникационной компании:

Мы были приятно удивлены тем, какие возможности открылись в Беларуси. И тем, насколько востребованными оказались IT-технологии. Системы, которые мы установили, соответствуют мировым стандартам, поэтому Беларусь в плане транзита действительно мост между Евросоюзом и ЕврАзЭС. Качество трасс выдающееся, но мы видим потенциал, который нужно развивать.

Компания – не только один из самых крупных инвесторов из Австрии. В Минске открыли одно из крупнейших своих представительств, где работают около 200 белорусских специалистов. Минский офис рассматривают и как форпост для продвижения своих технологий в соседние страны.

Роман Химмлер, директор по развитию телекоммуникационной компании:

Мы были избирательны в поиске сотрудников, но все они высококвалифицированные специалисты в своей области. И мы надеемся с помощью белорусской команды экспортировать наши системы в другие страны. Нам очень легко работать с белорусами. Они ответственны, надежны, и в этом белорусы и австрийцы похожи.

И пока есть взаимный интерес пробовать, слушать, примерять, строить, этих точек соприкосновения между Беларусью и Австрией будет все больше.