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Особое внимание в сотрудничества Беларуси и Китая будет уделено созданию мощных промышленных зон

29 июня 2010 11:14
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Беларусь предлагает Китаю активно работать над совместными проектами.

В первую очередь это касается реконструкции наших цементных заводов. Далее — энергетическая отрасль. Успешно идет реконструкция минских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Предстоит модернизация станций, работающих на водных ресурсах и местных видах топлива.

Особое внимание — проектам, которые предусматривают перенос китайских высокотехнологичных предприятий на территорию Беларуси и созданию мощных промышленных зон. Эти предложения затрагивают до 13 отраслей экономики Беларуси.

Полномасштабная работа ожидается в части городской инфраструктуры. Принято решение, что китайская сторона построит целый квартал в Минске.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Этот масштабный проект по Минску с объемом инвестиций $500 млн. в ближайшее время будет представлен китайской стороне. В него включены как реконструкция развязок дорог, так и автоматизированная система управления движением и безопасности города Минска. Уже идут активные переговоры и передача документации по реконструкции аэропорта и строительству там нового международного терминала и второй взлетно-посадочной полосы.

# Экономика # Сидорский

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