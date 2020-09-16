Оправдала ли себя белорусская стратегия борьбы с коронавирусом? Мнение магистра политических наук

Новости Беларуси. ВВП стран ЕС упал на 12%. Вызвано это в первую очередь пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь во время закрытия границ и жесткого карантина у соседей свои производства не остановила. Оправдала ли себя эта стратегия? В студии магистр политических наук, преподаватель БГЭУ Виктор Саевич. Если в Штатах полыхнет, мало не покажется никому Илона Волынец, СТВ:

Сегодня председатель Еврокомиссии заявила, что ВВП стран ЕС упал на 12 %. В первую очередь это связывают с пандемией. Как мы, белорусы, смотримся на этом фоне?

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель БГЭУ:

Проблема пандемии коронавируса в Европе очень серьезно сказалась на экономике. Падение на 12 % – это очень сильный удар, такого падения в Европе давно уже не было. Миллионы людей оказались безработными, сокращаются производства. Услуги тоже сокращаются в значительной степени. Это на Европу дестабилизирующий удар нанесло очень сильный. На этом фоне, когда в нашей республике не останавливали экономику, у нас все работало. Конечно, смежные связи несколько у нас замедлились, и поэтому у нас тоже было небольшое падение – где-то 1,5-2 %. Но это настолько незначительно на фоне Европы, что мы вполне пройдем этот период и опять перейдем к устойчивому росту. Что я хочу еще добавить по этому вопросу? То, что в Европе на 12 % – это еще не так страшно. Но когда в Соединенных Штатах Америки экономика упала практически на 32 % во втором квартале по отношению ко второму кварталу 2019 года – вот это страшно. И те беспорядки (по сути дела, уже разгорается гражданская война в преддверии выборов) – вот это страшно. Если в Штатах полыхнет, мало не покажется никому. Поэтому пример нашей республики позитивный для всего мира. Если бы все следовали совету нашего руководства и работали, не было таких бы негативных последствий. Да и с болезнью бы легче было справиться, когда работает четко экономика. Илона Волынец:

То есть вы считаете, что решение не закрывать производства, не останавливать работу предприятий во время пандемии было верным и сейчас это признает, по сути, весь мир?

Виктор Саевич:

Абсолютно было правильное решение. Это позволило нашей республике спокойно пережить это тяжелое время, сохранить рабочие места. Выполнить контракты, что очень важно. Беларусь – надежный партнер. Поэтому это было не только правильно – это было, по сути, единственное необходимое условие для устойчивого развития. Пройдет время, и белорусский пример также, как и Швеция (в Европе тоже есть исключения, там Швеция пошла таким же путем) – пример Беларуси и Швеции будет изучаться. И уже когда будущие пандемии, а нас опять пугают новыми, еще более страшными пандемиями других каких-то вирусов, – этот пример будет идти впереди и будут все изучать. Надо немножко отвлечь внимание людей и в Беларуси показать картинку Илона Волынец:

Вы рассказываете об экономической ситуации в ЕС, США. Но при этом западные страны нас критикуют. Например, из Польши звучат откровенные призывы к забастовкам в Беларуси. Может быть, это тоже часть какой-то стратегии? Виктор Саевич:

Конечно. Почему бы не призвать к забастовкам каким-то вредным призывом. Никто не хочет признавать себя глупыми людьми, которые совершают ошибки. Они прекрасно понимают: совершили ошибки, нанесли на сотни, сотни миллиардов долларов, евро ущерб как в Штатах, так и в Европе. Надо немножко отвлечь внимание людей и тут показать картинку: вот, в Беларуси не пошли таким путем как все, пошли своим, и мы сейчас им развернем такие проблемы. И скажем: «Вот видите, в Беларуси дошло чуть ли не до какого-то восстания». Поэтому будет делаться все, чтобы нанести ущерб нашей республике. Призывы к забастовкам, которые абсолютно у рабочих отклика не находят, рабочие у нас толковые люди. Призывы к каким-то массовым протестам, которые, скажем честно, часть людей поддалась, но уже сходят протесты на нет. Задача западных кукловодов – дискредитировать нашу республику, которая славилась порядком, спокойствием. Славилась надежностью. Подорвать надежность. Конечно, привлекательность и в Европе, и в Штатах, когда там происходят такие сложные события – там все подорвано. Ну обидно им, что есть такой вот участок маленький на земле, где все тихо и спокойно. Нет, давайте мы подорвем и внимание наших граждан привлечем к этой маленькой славной республике. И они делают все, чтобы раскачать.

Илона Волынец:

Важный показатель – уровень безработицы. По последним данным в ЕС сейчас более 15 миллионов безработных. Опять же, если вспомнить, что во время пандемии мы не закрывали производства. Соответственно, у нас количество безработных не такое колоссальное. Может быть, и этот фактор тоже раздражает? Виктор Саевич:

По поводу безработных: у нас оно не то что не колоссально, у нас количество вакансий больше, чем безработных. У нас безработных на самом деле очень мало. У нас работают все предприятия, и каждый человек может устроиться. Может, где-то не на ту работу, на которую хотел бы, но как таковой безработицы нет. Поэтому в этом плане у нас спокойно. Действительно, в Европе 15 миллионов безработных. Безработица – это самое страшное. Человек без работы, даже если ему есть что кушать, – это очень тяжелый момент. Человек должен быть востребован. Человек вне каких-то дел очень сильно угнетает. В этом плане руководство республики ставило задачу: каждый человек должен работать. Это очень важный момент, это тоже раздражает наших западных партнеров, скажем так, которые видят, что, несмотря на тяготы и лишения, скажем, международной обстановки, республика идет своим путем. Идет уверенно, четко и прямо.