Объем производства ветеринарных препаратов на Витебской биофабрике будет увеличен в несколько раз

Спрос на эту продукцию растет и в Беларуси, и на мировом рынке.

В реконструкцию предприятия (а она длится уже четыре года) государство вложило почти 200 миллиардов рублей и теперь ждет эффективной работы.

Сейчас на фабрике набирают высококвалифицированный персонал и создают систему сбыта продукции. На биофабрике планируют продавать за рубеж почти треть препаратов. Основные потребители — в Азербайджане, Турции и Казахстане.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы сделали большой рывок и в научно-технической базе. Академия наук модифицировала Институт микробиологии, и он сегодня становится ведущим научных учреждением в этой области. Мы сегодня сами будем производить субстанции и штаммы — основной материал для биопрепаратов, которые востребованы для внутреннего производства и могут реализовываться за рубежом. Ближайшая главная задача — аттестация GNP, и мы уже выйдем на европейский рынок, для этого есть все основания. Мы отдали наши субстанции на контроль в Турецкую Республику, получили самые высокие отзывы.