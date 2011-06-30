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Новый бизнес в Беларуси теперь можно зарегистрировать через интернет

30 июня 2011 14:53
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Сегодня состоялось последнее в весенней сессии заседание Палаты представителей. Депутаты рассмотрели шесть законопроектов.

Среди них — документ, который делает возможной регистрацию нового бизнеса через интернет. Помимо этого, парламентарии приняли ряд поправок к закону, который регламентирует отношения Беларуси с Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций. Эта международная организация теперь сможет страховать иностранные бизнес-проекты на территории Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
Инвестор, который хочет осуществить проект здесь, идет в МАГИ и страхует свой проект, причем поправки, которые мы сегодня утверждали, гораздо упрощают процедуру получения гарантий. МАГИ защищает от некоммерческих рисов на срок от 15 до 20 лет.

# Экономика # Белоруссия

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