ЕЭК: доля расчётов в долларах в ЕАЭС снизилась до 17%

Доля расчетов в долларах между государствами Евразийского экономического союза снизилась до 17 %, в национальных валютах выросла до 75 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переход на взаиморасчеты в валютах стран-участниц Союза позволяет государствам не зависеть от курсовых колебаний доллара и евро и спекуляций на валютных рынках.