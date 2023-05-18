ЕЭК: доля расчётов в долларах в ЕАЭС снизилась до 17%

Доля расчетов в долларах между государствами Евразийского экономического союза снизилась до 17 %, в национальных валютах выросла до 75 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переход на взаиморасчеты в валютах стран-участниц Союза позволяет государствам не зависеть от курсовых колебаний доллара и евро и спекуляций на валютных рынках.
Использование доллара и евро как оружия в политических играх подорвало доверие инвесторов к этим валютам в мировом масштабе. Все это поспособствовало частичному переходу ряда крупнейших мировых экономик и экспортеров критически важных ресурсов на межгосударственные расчеты в национальных валютах.
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