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В Беларуси разрабатывают альтернативные способы ценообразования – что это значит?

14 апреля 2023 14:57
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Новости Беларуси. Альтернативные механизмы ценового регулирования прорабатывают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед профильным ведомством стоит задача выработать такие способы справедливого ценообразования, чтобы не допустить злоупотреблений, прежде всего по отношению к покупателям.  

В Беларуси разрабатывают альтернативные способы ценообразования – что это значит?-1

Чтобы бизнес и производители могли оперативно и гибко реагировать на изменение ситуации на рынках внутри страны и за ее пределами. Сформированная экспертная группа прорабатывает различные возможные варианты для определения наиболее эффективного метода. Чтобы потом представить его правительству.  

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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