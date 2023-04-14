В Беларуси разрабатывают альтернативные способы ценообразования – что это значит?

Новости Беларуси. Альтернативные механизмы ценового регулирования прорабатывают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед профильным ведомством стоит задача выработать такие способы справедливого ценообразования, чтобы не допустить злоупотреблений, прежде всего по отношению к покупателям.

Чтобы бизнес и производители могли оперативно и гибко реагировать на изменение ситуации на рынках внутри страны и за ее пределами. Сформированная экспертная группа прорабатывает различные возможные варианты для определения наиболее эффективного метода. Чтобы потом представить его правительству.