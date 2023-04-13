БелАЗ построит современный комплекс кольцераскатки в Орше

Внедряемая технология раскатки обеспечит предприятие такими заготовками, которые ранее не выпускались в нашей стране. При этом очень востребованы при производстве авиационных двигателей, судов, ракет, в атомной энергетике и других отраслях промышленности.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Те вызовы, которые брошены Республике Беларусь и Российской Федерации, наоборот, нам позволяют получить в будущем еще большие объемы так необходимой сегодня продукции. Много поставщиков данного вида продукции в Российскую Федерацию уже не осуществляют эти поставки, и сейчас уже у нас проводятся переговоры по поставкам данного вида продукции в Российскую Федерацию. Плюс под наше действующее производство данная продукция нам также весьма необходима.