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БелАЗ построит современный комплекс кольцераскатки в Орше

13 апреля 2023 16:35
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Новости Беларуси. БелАЗ построит современный комплекс кольцераскатки в Орше. Новое производство позволит заводу эффективно решать вопросы по импортозамещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедряемая технология раскатки обеспечит предприятие такими заготовками, которые ранее не выпускались в нашей стране. При этом очень востребованы при производстве авиационных двигателей, судов, ракет, в атомной энергетике и других отраслях промышленности.

БелАЗ построит современный комплекс кольцераскатки в Орше-1

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
Те вызовы, которые брошены Республике Беларусь и Российской Федерации, наоборот, нам позволяют получить в будущем еще большие объемы так необходимой сегодня продукции. Много поставщиков данного вида продукции в Российскую Федерацию уже не осуществляют эти поставки, и сейчас уже у нас проводятся переговоры по поставкам данного вида продукции в Российскую Федерацию. Плюс под наше действующее производство данная продукция нам также весьма необходима.

БелАЗ построит современный комплекс кольцераскатки в Орше-4

Уже в 2023 году уникальное высокотехнологичное оборудование автоматизированной линии для изготовления кольцевых заготовок начнет поступать в Оршу. Инвестиции в проект составят около 200 миллионов рублей.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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