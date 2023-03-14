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ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики во втором квартале 2023-го

14 марта 2023 16:02
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Евразийский банк развития ожидает роста ВВП страны во втором квартале. ЕАБР представил очередной выпуск макроэкономического обзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики во втором квартале 2023-го-1

Эксперты констатируют, что белорусская экономика адаптировалась к внешнему давлению и значительно снизились темпы падения инвестиций, прекратился спад в строительстве. По итогам первого квартала темпы сокращения ВВП Беларуси могут сложиться в диапазоне от 3 до 5 % год к году. Усиление экономического роста в Китае после отмены ковидных ограничений станет серьезным фактором поддержки деловой активности в мире и в странах ЕАЭС. Что касается инфляции в Беларуси, то в ЕАБР ожидают ее дальнейшего снижения.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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