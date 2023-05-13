Инфляция в Беларуси снова снизилась. Это девятое сокращение подряд

Новости Беларуси. В стране продолжает снижаться инфляция. Показатель роста цен уходит в минус девятый месяц подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовая инфляция в апреле снизилась до 4,7 % с 6 % в марте. Внедрение новой системы ценообразования позволило в кратчайшие сроки стабилизировать ценовую ситуацию и снизить инфляцию до целевых параметров. В прошлом месяце регулирование ценообразования было расширено за счет лекарств и мобильной связи. Кроме того, уже два месяца подряд дешевеет автомобильное топливо. В 2023 году в планах у Нацбанка и Совмина удержать показатель в пределах от 7 % до 8 %. В Белстате отметили, что эти цифры совпадают с прогнозами Евразийского банка развития.