Калифорния, где расположены Кремниевая долина и Голливуд, не смогла рассчитаться по кредиту

Новости США. Калифорния, один из самых богатых штатов США, где расположены Кремниевая долина и Голливуд, оказалась на грани финансового краха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат не смог вернуть федеральному правительству без малого 19 миллиардов долларов, которые он занял на страхование по безработице во время пандемии коронавируса. Власти просто убрали из расходной части статью по обслуживанию задолженности и потребовали реструктуризацию долга. В результате дефолта ответственность за погашение долга ляжет на предприятия и предпринимателей штата, которые уже страдают от высоких налогов и жестких ограничений.

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