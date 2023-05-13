Крутой: «Сейчас на российском рынке огромный спрос». Как санкции открыли дорогу белорусскому производству?

На совещании в Доме правительства рассмотрели вопросы развития торгово-экономических отношений с Россией, обсудили и активизацию поставок на российский рынок. Кроме того, подробно проревизировали сотрудничество как на федеральном, так и на региональном уровнях. Затронули перспективы в сферах АПК, строительстве и науке. Санкции открыли дорогу многим белорусским производителям. Важно не упустить момент. Посол Беларуси по окончании совещания поделился подробностями с журналистами.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:

Это учет технологических операций, доступ белорусских производителей в программу субсидирования в России. Если брать транспортный блок, это каботаж, безразрешительная система. Это глобальные вопросы, верхнеуровневые, скажем так, федеральные. И региональный блок, уровень наших предприятий. Это создание совместных сборочных производств, лифты, коммунальная и дорожная техника. Сейчас на российском рынке огромный спрос, освободился пласт соответствующих рыночных ниш. Есть региональные субсидии во многих регионах, поэтому нужен совместный продукт, который в эти программы будет попадать, и премьер-министр сегодня тоже эту тему заслушивал. Отдельный блок – это АПК. С учетом больших программ модернизации строительства в России, предложений белорусским строителям поучаствовать – молочно-товарные фермы, овощехранилища, теплицы и прочее. Здесь тоже нам нужно наработать пул проектов с ключевыми регионами, которые проявляют интерес. Это блок науки с учетом ухода Запада: семеноводство, селекция, генетика и прочее. Огромный спрос, и нужно тоже оцифрованные предложения подготовить в наших институтах, руководитель Академии наук тоже докладывал. Это новые ниши, на которую мы, возможно, за нашими флагманами (БелАЗ, МАЗ, МТЗ) не обращали особого внимания, но сегодня они могут дать весомую прибавку – это легкая промышленность и деревообработка.