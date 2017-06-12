Новости экономики за 12.06.2017

Этот банк прежде всего будет гарантировать сервис и качество. Фактически он берет на себя риски и обязуется удовлетворять клиентские заявки по самым лучшим ценам. Таким образом позволит поддерживать ликвидность торгов. Специалисты отмечают, что приход маркетмейкера на биржу косвенно отразится и на обычных клиентах, ведь увлечение объемов рынка приведет к стабильности курса валют.

Новости Беларуси. У Белорусской валютно-фондовой биржи появился первый банк маркетмейкер. 12 июня сертификат с номером 1 был торжественно вручен председателю правления. Маркетмейкер – это участник рынка, который гарантирует исполнение сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: Маркетмейкер будет выставлять заявки на покупку и продажу, гарантировать их исполнение по трем основным валютным парам – это USD/BYN, EUR/BYN, RUB/BYN, объем спроса и предложения должен увеличиться, это хороший шаг на пути дальнейшего развития цивилизованного валютного рынка в Республике Беларусь.

Игорь Лихогруд, председатель правления банка:

Мы все делаем одно дело по становлению рынка, по тому, чтобы он был более зрелым, цивилизованным и использовал инструменты мировой практики. Предлагая клиенту провести операцию там, где ему это удобно – в электронном банкинге, через смартфон, через компьютер, в скором времени биржевой канал, можно в обменном пункте.

КУРСЫ ВАЛЮТ

Актуальные курсы валют на завтра. Российский рубль ослаб – за сотню готовы предложить 3 рубля и 28 копеек, евро – 2 рубля и 10 копеек, доллар – 1 рубль и 87 копеек. Очевидная тенденция – стоимость валютной корзины постепенно растет третью неделю подряд.

КИЕВСКИЙ МАРШРУТ

Белорусские автобусы будут курсировать по улицам Киева. Наш завод выиграл тендер на поставку ста единиц техники для Украины. Победа была безоговорочно признана по двум модельным лотам: в одном 70 единиц, в другом – 30. Напомним, что многие жители Украины уже знакомы с комфортом минских автобусов. За рулем сидел лично и мэр Киева Виталий Кличко.

ФОТООХОТА НА ЗУБРА

В Беловежской пуще появится тур для фотоохотников. Сафари расчитано на два с половиной часа. Туристы будут передвигаться на бричке, в которую впряжен мини-трактор, по дороге, где – как утверждают организаторы – сто процентов можно будет увидеть зубра и косуль. Фотоохота будет организовываться для групп от 8 человек. Стоимость для взрослых – 12 рублей, детский билет – 6 рублей

МИНСК ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ФРУКТОВЫХ ПАЛАТОК?

Торговля фруктами в палатках будет постепенно сокращаться. Об этом заявили представители Мингорисполкома. Такие меры продиктованы сразу несколькими условиями. Во-первых, в палатках сложно соблюсти санитарные требования из-за автомобильных выхлопов, во-вторых, цены в таких точках зачастую в 2-3 раза выше, чем в магазине или на рынках. Формат сезонных точек будет уходить постепенно – местная власть готова предоставить предпринимателям, торгующим в палатках, места на сезонных или стационарных рынках.