Новости Беларуси. Отныне обменять валюту с дефектами станет проще. Единая оценка платежности банкнот начала действовать с июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К соответствующему соглашению присоединились 17 банков. И если ранее у финансовых организаций были собственные подходы к признакам платежеспособности, то сегодня все едино. К примеру, если на деньгах есть пять надрывов или надрезов не более трех миллиметров по размеру, то банк сможет поменять поврежденный доллар или евро.