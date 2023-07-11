Прямой эфир

Обменять валюту с дефектами станет проще

11 июля 2023 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отныне обменять валюту с дефектами станет проще. Единая оценка платежности банкнот начала действовать с июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обменять валюту с дефектами станет проще-1

К соответствующему соглашению присоединились 17 банков. И если ранее у финансовых организаций были собственные подходы к признакам платежеспособности, то сегодня все едино. К примеру, если на деньгах есть пять надрывов или надрезов не более трех миллиметров по размеру, то банк сможет поменять поврежденный доллар или евро.

Больше новостей экономики за 11 июля читайте здесь.

# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь вышла в лидеры ЕАЭС по росту сельхозпроизводства
11 июля 2023 18:16

Беларусь вышла в лидеры ЕАЭС по росту сельхозпроизводства

Новости экономики за 11.07.2023
11 июля 2023 18:16

Новости экономики за 11.07.2023

Выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Сумма контрактов уже превысила 180 млн долларов
11 июля 2023 13:38

Выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Сумма контрактов уже превысила 180 млн долларов