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Выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Сумма контрактов уже превысила 180 млн долларов

11 июля 2023 13:38
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Новости Беларуси. Сумма контрактов уже превышает 180 миллионов долларов, а впереди еще два дня работы выставки ИННОПРОМ, в которой участвуют белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Сумма контрактов уже превысила 180 млн долларов-1

В Екатеринбурге заключаются договора не только между компаниями. Беларусь и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве в станкоинструментальной промышленности. На ряде деловых встреч подчеркивалось не единожды: Минск и Москва сегодня не конкуренты, а надежные партнеры. Динамика сотрудничества между двумя государствами продолжает оставаться высокой. Причем направления самые различные: от традиционного сельскохозяйственного до нового – в области авиастроения. 

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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