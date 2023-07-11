Выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Сумма контрактов уже превысила 180 млн долларов

Новости Беларуси. Сумма контрактов уже превышает 180 миллионов долларов, а впереди еще два дня работы выставки ИННОПРОМ, в которой участвуют белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Екатеринбурге заключаются договора не только между компаниями. Беларусь и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве в станкоинструментальной промышленности. На ряде деловых встреч подчеркивалось не единожды: Минск и Москва сегодня не конкуренты, а надежные партнеры. Динамика сотрудничества между двумя государствами продолжает оставаться высокой. Причем направления самые различные: от традиционного сельскохозяйственного до нового – в области авиастроения.