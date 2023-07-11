Беларусь и Россия подписали соглашение о развитии станкоинструментальной промышленности

Это один из документов, который стал итогом участия нашей страны в международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. В его рамках состоялся деловой форум «Промышленный диалог: Россия – Беларусь». На нем стороны не раз подчеркивали: Минск и Москва сегодня не конкуренты, а надежные партнеры. Динамика сотрудничества между двумя государствами продолжает оставаться высокой. Причем направления самые различные: от традиционного сельскохозяйственного до нового – в области авиастроения.