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Беларусь и Россия подписали соглашение о развитии станкоинструментальной промышленности

11 июля 2023 10:01
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области развития станкостроительной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия подписали соглашение о развитии станкоинструментальной промышленности-1

Это один из документов, который стал итогом участия нашей страны в международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. В его рамках состоялся деловой форум «Промышленный диалог: Россия – Беларусь». На нем стороны не раз подчеркивали: Минск и Москва сегодня не конкуренты, а надежные партнеры. Динамика сотрудничества между двумя государствами продолжает оставаться высокой. Причем направления самые различные: от традиционного сельскохозяйственного до нового – в области авиастроения.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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