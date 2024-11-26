Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

Западные политики продолжают погружать свои страны в экономический кризис. Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить более 5 тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания намерена уменьшить производственные мощности в Рурском регионе Германии и закрыть одно из своих предприятий. К концу десятилетия она планирует закончить сокращения в сталелитейном производстве и администрации.

Еще 6 тысяч рабочих мест могут быть затронуты в результате частичной продажи предприятия. По плану производственные мощности концерна должны быть сокращены приблизительно на 20 %.