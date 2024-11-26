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Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

26 ноября 2024 06:41
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Западные политики продолжают погружать свои страны в экономический кризис. Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить более 5 тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить 5 тыс. рабочих мест-2

Компания намерена уменьшить производственные мощности в Рурском регионе Германии и закрыть одно из своих предприятий. К концу десятилетия она планирует закончить сокращения в сталелитейном производстве и администрации. 

Еще 6 тысяч рабочих мест могут быть затронуты в результате частичной продажи предприятия. По плану производственные мощности концерна должны быть сокращены приблизительно на 20 %.

# Кризис в ЕС

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