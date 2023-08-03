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Засуха в Европе привела к падению производства оливкового масла в мире

03 августа 2023 17:06
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Засуха в Европе привела к падению производства оливкового масла в мире на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине июля мировые цены достигли очередного исторического рекорда – 7 000 долларов за тонну.

Засуха в Европе привела к падению производства оливкового масла в мире-1

Падение производства оливок в европейском регионе сделало Турцию одним из ведущих производителей. Однако местные экспортеры не смогут поставлять оливковое масло за рубеж до 1 ноября. Решение об этом приняло Министерство торговли страны в связи с ростом цен. Кроме того, Испания и Италия начали перепродавать масло из Турции в третьи страны. Это послужило еще одной причиной для принятия решения о приостановке экспорта продукции.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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