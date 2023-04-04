Резкий рост доллара и евро. Курсы валют на 4 апреля

Результаты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже показали, что курс американского доллара почти достиг отметки в Br2,9.

Его стоимость выросла на 1,28%, или более трех копеек, и установилась на уровне Br2,8994, в то время как в процессе торгов он достигал и превышал отметку в Br2,9. Курс евро также укрепился на 2,61%, а китайский юань – на 1,52%. Российский рубль, напротив, упал на 0,88% по сравнению с белорусским рублем.

Курсы валют по итогам торгов выглядят следующим образом:

Доллар – 2.8994

Евро – 3.1900

Российский рубль – 3.6573 (за ₽100)

Юань – 4.2226 (за 10 CNY).