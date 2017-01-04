Новости экономики за 04.01.2017

Новости Беларуси. И еще одна приятная рождественская новость. Поскольку 7 января в Беларуси праздничный и нерабочий день, в этом месяце изменяется график выплаты пенсий и пособий.

Пожилые люди получат их раньше.

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

4 января досрочно пенсии выплачивали в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. Уже завтра 5 января – в Гомельской, Гродненской областях и Минске.

7 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

Из всех белорусских пенсионеров материальное обеспечение по возрасту через почту получает около 40%, это более миллиона человек. В Минске получение денежных выплат на почте оформили без малого 20% пожилых людей.

Получить пенсию можно в банке, активно используются банковские карточки. Деньги на дом работники почты приносят без малого 5% пенсионеров в городах и почти 100% в сельской местности.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БУДЕТ СНИЖЕНА

Кредиты станут дешевле. Национальный банк снижает ставку рефинансирования на один процентный пункт – до 17%. Такими мерами регулятор отмечает стабильность финансовой системы, внешнеэкономическую устойчивость, а также замедление инфляции.

В 2016 году Нацбанк четыре раза снижал ставку рефинансирования: с 25% в начале года до 18% в августе.

ТАРИФНАЯ СТАВКА ВЫРОСЛА

Тарифная ставка первого разряда 4 января выросла на 4% до 31 рубля. Это позволит увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы.

Одновременно вырастут размеры государственных стипендий, доплаты молодым специалистам за ученые степени,

а также другие выплаты, которые зависят от размера тарифной ставки первого разряда.

ДЕНЬГИ НА ЛОПАТУ

На треть вырос спрос на лопаты для уборки снега. Ажиотажа нет, но в рейтинге популярных товаров инвентарь поднялся на пару позиций. Бюджетный вариант – пластмассовая с деревянным черенком – 5 рублей. Оцинкованный инвентарь предлагают за 7 рублей.

Движок для снега, он же скрепер, – это такая широкая лопата более 60 см – стоит от 20 до 140 рублей. Автомобильный вариант со съёмной ручкой можно купить за 16 рублей.

Жители сельской местности изучают стоимость снегоуборщиков или минитранспортеров.

Цена таких агрегатов от 150 до 5000 рублей. Если к уборке снега приобщить детей, то за детскую лопатку придется заплатить от 80 копеек до 28 рублей.

На торгах белорусской валютно-фондовой биржи рубль снизился к корзине валют. Доллар вырос до рубля 97 копеек. Евро подешевел до 2 рублей 5 копеек. Российский рубль укрепился на полторы копейки и за сотню дают 3 рубля 23 копейки белорусского, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.