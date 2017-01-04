Нефть достаточно высокого качества: специалисты – о новой скважине

Новости Беларуси. Горизонты белорусской нефтедобычи расширяются. Новое месторождение в Гомельской области, уже получившее название Угольское, дало возможность по-новому оценить перспективы нефтедобывающей отрасли в Беларуси. Почти 2 миллиона тонн черного золота найдено на глубине свыше 5 тысяч метров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Вот она – нефть с глубины 5 тысяч метров. Достаточно легкая: здесь хорошо видны пузырьки попутного нефтяного газа. Но когда она отстоится, то, как шутят специалисты, хоть прямо в бак заливай. Потому что это легкая нефть и при ее переработке получается большой выход легких светлых нефтепродуктов.

Из-за больших глубин залегания эта нефть относится к разряду труднодоступных запасов. Но на деле нефтяникам повезло. Из-за аномально высокого давления пласта на данном месторождении нефть не нужно качать насосами, она поднимается на поверхность так называемым самоизливом.

Сергей Стельмашок, начальник нефтегазодобывающего управления «Речицанефть» компании «Белоруснефть»:

Запасы нефти на этом месторождении составляют 1,7 миллион тонн. Сейчас добыча ведется ежедневно около 40 тонн в сутки безводной нефти. Нефть достаточно высокого качества.

Средняя глубина, с которой сегодня добывают белорусскую нефть – 3800 метров. Угольское месторождение на километр глубже и это тот самый новый горизонт, который заставляет по-новому оценить перспективы нефтедобычи в Беларуси.

Борис Дубинин, заместитель директора по геологоразведочным работам Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:

Сложностью являются большие глубины, все-таки мы работаем на более мелких объектах. И результаты эти обнадеживают, что в ближайшей перспективе будут открыты и подобные объекты.

Расчеты подтвердили и экономическую целесообразность добычи нефти с такой глубины.

Александр Добриян, СТВ:

Новая скважина уже введена в промышленную эксплуатацию: она добывает порядка 40 тонн нефти в сутки. Благодаря в том числе и этим объемам добыча черного золота в Беларуси впервые за пять лет в 2017 году будет увеличена и достигнет 1 миллиона 650 тысяч тонн.