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125 тыс. га зерновых и зернобобовых обработали аграрии Минской области

03 августа 2023 14:19
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области обработали практически 125 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

125 тыс. га зерновых и зернобобовых обработали аграрии Минской области-1

Это треть от запланированных площадей. На результаты жаркой страды не влияют даже капризы погоды. Урожай в закромах прибавляет в весе: намолочено практически полмиллиона тонн. Неплохая урожайность – 36 центнеров с гектара.

125 тыс. га зерновых и зернобобовых обработали аграрии Минской области-4

Самый высокий результат – в Несвижском районе. Здесь аграрии убирают 71 центнер на круг. На финишную прямую вышла в центральном регионе и уборка рапса, эту культуру убрали на 85 % площадей.

# Уборочная кампания # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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