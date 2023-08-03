125 тыс. га зерновых и зернобобовых обработали аграрии Минской области

Новости Беларуси. Аграрии Минской области обработали практически 125 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это треть от запланированных площадей. На результаты жаркой страды не влияют даже капризы погоды. Урожай в закромах прибавляет в весе: намолочено практически полмиллиона тонн. Неплохая урожайность – 36 центнеров с гектара.