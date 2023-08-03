Лукашенко обсудил с Гракуном теребление льна. Вот чем недоволен Президент

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.

О результатах уборочной продолжили разговор уже на территории молочно-товарной фермы в Олекшицах. Докладывал заместитель министра сельского хозяйства Гракун. Напомним, после назначения Игоря Брыло помощником Президента по Витебской области ведомство пока без руководителя.

6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых – подробности.

Забегая вперед, кадровый вопрос и кандидатов обсуждали, но позже. Сначала об обстановке на полях. По факту на сегодня убрали около трети от всех запланированных объемов, в планах – выйти на миллион тонн рапса, стабильно напряженная ситуация с капризным льном.