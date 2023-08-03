Лукашенко обсудил с Гракуном теребление льна. Вот чем недоволен Президент
Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.
О результатах уборочной продолжили разговор уже на территории молочно-товарной фермы в Олекшицах. Докладывал заместитель министра сельского хозяйства Гракун. Напомним, после назначения Игоря Брыло помощником Президента по Витебской области ведомство пока без руководителя.
6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых – подробности.
Забегая вперед, кадровый вопрос и кандидатов обсуждали, но позже. Сначала об обстановке на полях. По факту на сегодня убрали около трети от всех запланированных объемов, в планах – выйти на миллион тонн рапса, стабильно напряженная ситуация с капризным льном.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Идет параллельно теребление льна. 62 % льна у нас вытереблено, 23 % – проводим оборачивание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вот думал, может, на поле Президента взять да и лен посеять. Часть. По технологии посеять – что получится?
– Там рядом институт.
– Институт – я знаю. В институте всегда хорошо, а дальше от института у тебя плохо.
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