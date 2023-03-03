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Минская область в 2022-м поставила в Китай продукции почти на 1 млрд долларов

03 марта 2023 13:33
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Беларусь и Китай активизируют межрегиональные торгово-экономические отношения. Так, по итогам 2022 года товарооборот между Минской областью и Китайской Народной Республикой превысил два миллиарда долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область в 2022-м поставила в Китай продукции почти на 1 млрд долларов-1

Как отметили в Миноблисполкоме, важно, что экспорт товаров из центрального региона составляет почти половину этой суммы. А по сравнению с 2021 годом объем зарубежных поставок увеличился более чем в два раза. Основа нашего экспорта в Китай – калийные удобрения, древесина, а также все более популярная в Поднебесной мясо-молочная продукция. К слову, продовольственные и другие предприятия Минской области для работы на азиатском рынке получают новые экспортные лицензии.

Минская область в 2022-м поставила в Китай продукции почти на 1 млрд долларов-4

Ксения Соседчик, заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома:
На экспорт в Китайскую Народную Республику предприятия области поставляют более 100 позиций. Все молокоперерабатывающие предприятия холдинга «Мясомолпром», а также Слуцкий и Столбцовский мясокомбинаты имеют аккредитацию на китайский рынок. Кроме того, продукцию на китайский рынок могут предоставлять агрокомбинат «Дзержинский», общество «Смолевичи Бройлер», а также общество «Велес-Мит» и агрокомбинат «Несвижский».

Минская область в 2022-м поставила в Китай продукции почти на 1 млрд долларов-7

Отметим, у Минской области побратимские отношения с тремя регионами Китая. Это провинции Гуандун, Чжэцзян и город Чунцин. Культурные связи помогают укреплять и центры китаеведения. Один из самых активных действует в школе города Борисова.

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# Экспорт # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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