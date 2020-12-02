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Новости экономики за 02.12.2020

02 декабря 2020 15:15
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Новости Беларуси. Что стало предметом самых продолжительных в 2020 году торгов по электронному аукциону? Какие амбициозные цели ставят перед собой белорусские нефтяники и о каком рекорде заявляют на Беларуськалии? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Новости экономики за 02.12.2020-1

СИНГАПУР ПЕРВЫМ В МИРЕ ОДОБРИЛ ВЫРАЩЕННОЕ В ЛАБОРАТОРИИ МЯСО

Сингапур стал первой страной в мире, которая официально одобрила искусственное мясо, выращенное в лаборатории. Страна признала продукцию американского стартапа допустимой для производства наггетсов.

В 2020 году производители искусственного белка пользуются популярностью у инвесторов. Инвестиции в искусственное мясо помогли снизить стоимость производства: с момента появления первого в мире бургера с лабораторным мясом в 2013 году цены существенно снизились.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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