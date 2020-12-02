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«Беларуськалий» произвёл рекордный для 11 месяцев объём удобрений

02 декабря 2020 15:17
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Новости Беларуси. «Беларуськалий», один из лидеров на мировом рынке калийных удобрений, произвел в 2020 году рекордные 11 миллионов тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это максимальный результат за 11 месяцев, который когда-либо производило предприятие. Даже в нынешних сложных для белорусской промышленности условиях ему удалось побить собственный рекорд.

Качество белорусских удобрений знают и ценят в 110 странах. «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений оптом. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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