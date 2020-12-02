18 часов. Какие торги на Белорусской товарной бирже в 2020 году были самыми долгими?

Новости Беларуси. На площадке Белорусской универсальной товарной биржи по госзакупкам состоялись самые продолжительные в 2020 году торги по электронному аукциону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы выбрать претендентов на роль поставщика медицинского оборудования, потребовалось более 18 часов. Предмет закупки – компьютерный томограф начальной стоимостью 1,8 миллиона рублей. Участие в торгах приняли четыре организации. Конкуренция позволила снизить начальную цену оборудования на 600 тысяч.

Как правило, в ходе электронных аукционов начальная стоимость предмета закупки в среднем снижается на 23 %. За счет этого с начала года заказчики, работающие на электронной площадке, сэкономили свыше 220 миллионов рублей.