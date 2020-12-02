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«Белоруснефть» увеличила добычу в январе-октябре

02 декабря 2020 15:19
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Новости Беларуси. «Белоруснефть» увеличила добычу нефти в стране за 10 месяцев на 1 % до 1,421 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важная часть реализации долгосрочной стратегии – это новые поисковые зоны. В перспективе такие проекты принесут доходность и обеспечат стабильную динамику развития ресурсной базы.

«Это первая из порядка 70 тысяч точек». Где в Беларуси планируют найти нефть и как проводят георазведку?

В планах стабилизировать добычу нефти с 2023 года на уровне 1 миллиона 770 тысяч тонн. Белорусские нефтяники активно вовлекают в разработку открытые, но трудноизвлекаемые запасы нефти.

Внедрение новых технологий позволяет планомерно переводить прежде нетронутые запасы в активные. За последние годы доля увеличилась с 36 % до 48 %.

Больше новостей экономики за 2 декабря здесь.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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