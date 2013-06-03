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Новое месторождение нефти открыто в Гомельской области

03 июня 2013 05:59
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Новости Беларуси. Новое месторождение нефти открыто в Гомельской области. Черное золото предположительно находится на глубине четырех километров. Обнаружить залежь удалось по результатам сейсморазведочных работ 3D. Уже началось строительство поисковой скважины. Проектная глубина – более 4 тысяч метров.

Тем не менее, специалисты останавливаться на достигнутом не намерены. Геолого-разведочные и буровые работы продолжаются. В планах – уточнить границы и запасы Западно-Калининской структуры, а также подготовить ее к разработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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