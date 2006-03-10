Налоговых деклараций в этом году подано меньше, чем в прошлом .

Всего в столичные налоговые инспекции пришло порядка 50 тысяч минчан. Индивидуальных предпринимателей пришло в два раза меньше обычного, а вот физические лица удвоили свои показатели по сдаче деклараций.По данным Министерства по налогам и сборам, больше всего деклараций было традиционно подано в Минске. Из регионов в лидерах Минская область, где было представлено более 20 тысяч деклараций. Пока речь идет о предварительных данных, окончательные же итоги кампании по декларированию совокупного годового дохода за 2005 год будут подведены в июне этого года. Как отмечает заместитель начальника ИМНС по Минску Михаил Рассолько, декларирование доходов - горячая пора для налоговиков. В этом году минчане с пониманием отнеслись к своей обязанности и не штурмовали налоговые в последний день. На заполнение одной декларации уходило от 15 минут до 2 часов. Консультанты терпеливо помогали людям отчитаться за полученные доходы. С общего числа представленных на начало марта деклараций 106 352 приходится на физических лиц, 48 947 - на индивидуальных предпринимателей. В сравнении с аналогичной прошлогодней датой количество деклараций, поданных физическими лицами, выросло почти на 6 000, а вот количество деклараций от индивидуальных предпринимателей, напротив, снизилось примерно на 20 000. По состоянию на 1 марта в налоговые органы представлено 155 . 299 деклараций о совокупном годовом доходе. Пока это почти на 14,5 тыс. деклараций, или 8,5%, меньше, чем на 1 марта прошлого года (169 771), сообщила начальник управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Галина Радюкевич. Первопричиной сокращения числа деклараций от индивидуальных предпринимателей является отмена обязательного представления этих документов теми из них, кто не получил никакого дохода. "Некоторые не осуществляли никакой деятельности, поэтому зачем им носить нам декларации с нулевыми расчетами", - отметила представитель МНС. Кроме того, по словам Г.Радюкевич, часть индивидуальных предпринимателей прекратила свою деятельность, что также отразилось на общем количестве представленных деклараций. "Мы будем удовлетворены любой цифрой поданных деклараций при условии, что все граждане своевременно задекларировали свои доходы", - подчеркнула Галина Радюкевич. Напомним, что декларации необходимо было представить в налоговый орган по месту постановки на учет налогоплательщика не позднее 1 марта 2006 года. В случае если физическое лицо обнаружило в представленной им декларации неполноту сведений или ошибки, у него есть право представить до 15 апреля 2006 года уточненную декларацию.