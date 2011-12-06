Надежда Ермакова: Курс рубля к доллару выдерживается не административно, а рыночно

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка. Надежда Ермакова отметила, что золотовалютные резервы республики увеличились на 2,5 миллиарда долларов. Средства поступили от продажи «Белтрасгаза».

В ближайшее время Беларусь ожидает 440 миллионов долларов из Евразийского фонда. Таким образом, к концу года объем золотовалютных запасов будет в строго запланированном объеме – более шести миллиардов долларов.

Ситуация на валютном рынке остается спокойной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Год заканчивается, времени было достаточно для того, чтобы сегодня говорить о том, выполняются ли запланированные нами показатели в части Национального банка. Прежде всего, обменный курс, золотовалютные резервы с учетом последних наших решений, и как мы будем выглядеть в следующем году в этом плане. Инфляция в стране и ряд других вопросов, которые контролирует Национальный банк. Вообще, как Ваше настроение на будущий год.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Можно сказать, что сегодня на валютном рынке, в принципе, спокойно. Курс, который предполагался, в первую очередь, к доллару, выдерживается. И выдерживается не какими-то административными шагами, а рыночно.