На встречу с Правительством Беларуси в Минск прибыл представитель Конгресса США

Беларусь рассчитывает на увеличение товарооборота с США. Об этом заявил Премьер-министр Сергей Сидорский на встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Уильямом Делахантом.

Глава правительства подчеркнул, что наша страна заинтересована в привлечении американского капитала в экономику. При этом инвесторы из-за океана приглашены принять участие в приватизации белорусских предприятий.

Сейчас в Беларуси работает более трех сотен американских компаний. По мнению премьер-министра, стороны могут восстановить прежний уровень товарооборота, который в 2007 году достигал $700 млн.

Уильям Делахант, член Палаты представителей Конгресса США:

Я нахожусь здесь не как представитель правительства США, а как представитель конгресса. Я возглавляю комитет, в компетенцию которого входят вопросы Европы. Именно поэтому для меня важно посетить как можно больше европейских столиц, чтобы на основании собственного опыта сообщить моим коллегам достоверную информацию о том, что я увидел. Я с нетерпением жду плодотворного диалога с вами. Я уверен, что у нас будет продуктивная дискуссия по тем вопросам, которые служат точками преткновения и точками согласия.