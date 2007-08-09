На Минской ТЭЦ-3 продолжается глобальная реконструкция

Заменяется отправленное на металлолом старое оборудование на новое. Устанавливаются современные энергоемкие установки.

Подобной реконструкции не было со времен открытия теплоэлектростанции - с 1951 года. 700 человек работают на стройке в масштабах одного предприятия, не считая 800 на самом производстве.

На ТЭЦ-3 заменяют не только оборудование целого блока, но и корпус капитально ремонтируют. При этом электрическую и тепловую энергию станция производить не прекращает. Этими невидимыми глазу продуктами ТЭЦ снабжает 25% населения столицы и не только.

Газовая турбина из Швейцарии, паровая - уральская, котел привезли словаки. У них наиболее приемлемое соотношение цены и качества - выиграли тендер и продали товар в кредит. Подобного оборудования в Беларуси нет. Расход топлива ниже, эффективность выше. Энергоемкость - его главное достоинство.

Реконструкция на ТЭЦ-3 мероприятие не спонтанное, а запланированное в рамках энергетической госпрограммы до 2015 года. Своего не только внешнего, но и внутреннего переустройства станция ждала больше 50 лет. Сейчас работа постепенно переходит в стадию монтажных работ. Как говорят, сроки поджимают, и лето на исходе, а тепло должно быть всегда.

