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На Минской ТЭЦ-3 продолжается глобальная реконструкция

09 августа 2007 18:28
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Заменяется отправленное на металлолом старое оборудование на новое. Устанавливаются современные энергоемкие установки.

Подобной реконструкции  не было со времен открытия теплоэлектростанции - с 1951 года. 700 человек работают на стройке в масштабах одного предприятия, не считая 800 на самом производстве.

На ТЭЦ-3 заменяют  не только оборудование целого блока, но и  корпус капитально ремонтируют. При этом электрическую и тепловую энергию станция производить  не прекращает. Этими невидимыми глазу продуктами ТЭЦ снабжает 25% населения столицы и не только.

Газовая турбина из Швейцарии, паровая - уральская, котел привезли словаки. У них наиболее приемлемое соотношение цены и качества - выиграли тендер и продали товар в кредит. Подобного оборудования в Беларуси нет. Расход топлива ниже, эффективность выше. Энергоемкость - его главное достоинство. 

Реконструкция на ТЭЦ-3 мероприятие не спонтанное, а запланированное в рамках энергетической госпрограммы до 2015 года. Своего не только внешнего, но и внутреннего переустройства  станция ждала больше 50 лет. Сейчас работа постепенно переходит в стадию монтажных работ. Как говорят, сроки поджимают, и лето на исходе, а тепло должно быть всегда.

# Экономика # ТЭЦ в Беларуси

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