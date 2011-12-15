Мясникович: Главная задача сегодня – укрепиться и подготовиться к жесткой конкуренции уже в самом ближайшем будущем даже на рынках России и Казахстана

Новости Беларуси. Противостоять импорту придется повышением конкурентоспособности, снижением цен и ростом качества продукции. Более трех часов участники семинара делились опытом создания новых предприятий, привлечения инвестиций. В целом промышленными возможностями регионов.

Уже на 20 минуте семинар принял формат беседы. Участники встречи делились своими секретами, как удается решать вопросы по импортозамещению. Для одних – это привлечение инвестиций, для других – это открытие новых производств. Но, все-таки, главное – это умение чувствовать рынок.

Вот и премьер-министр Михаил Мясникович в своем выступлении отмечает: темпы роста экспорта действительно превысили темпы роста импорта.

Положительные примеры есть во всех отраслях. Но этого недостаточно. Для развития производств сейчас самая что ни на есть благоприятная пора: Единое экономическое пространство, растущий спрос со стороны партнеров по Таможенному союзу, благоприятствующий экспорту обменный курс белорусского рубля и единый рынок с высокой тарифной защитой.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Главная задача сегодня – укрепиться и подготовиться к жесткой конкуренции уже в самом ближайшем будущем даже на рынках России и Казахстана. Стратегия кооперации не только с партнерами из ЕЭП, но и из третьих стран – создание сильных транснациональных корпораций.

Качество, добавляет президент, о нем забывать нельзя. И к делу подходить надо рационально, без перегибов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Произведите товар, чтобы он продавался хорошо.

Я вот даже посмотрел на этой бумажной фабрике «Спартак». Молодцы, такая гамма продукции, которую мы раньше ввозили, имея столько леса, макулатуры. Переработали, получили хороший товар. Так уже упакуют, что противно смотреть.

Очень важную вы затронули тему – о проектировании объектов и трате на это денег. Специально, будучи на Могилевщине, второй раз контролирую с воздуха трассу Минск – Могилев. Две деревни от дроги. В километре – одна, в полкилометре – другая. И что вы думаете? Он делают развязку как в кольцевой дороге в Минске. Там развязка стоит 25 км дорог. Зачем вы эту развязку делаете? Эстакады строят, развилки, дороги, лес вырубили, поля заняли. Там две умирающих деревни. Зачем вы это сделали? Там надо сейчас под эти развязки строить города. Но поедут ли туда люди и чем они будут там заниматься? Там достаточно было нормального перекрестка. Там полмашины в год выезжает из этой деревни на эту трассу. Вот где мы зарываем деньги.

Губернатор Могилевской области Петр Рудник рассказал об опыте импортозамещения в его регионе. Здесь научились производить соки, детское питание, стиральные порошки. Скоро заработает завод по производству памперсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо новых производств учатся торговать, расширяют рынки сбыта. Чтобы получить положительное сальдо, в первую очередь делают ставку на местные ресурсы.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

До 2015 года будут внедрены ветряные парки на территориях Горецкого и Мстиславского районах. В целях использования энергии солнца: модульные системы в строительстве, в Могилеве в 2011 году установили панели солнечной энергии, которые позволяют выработать до 10 КВт электроэнергии.

В настоящее время заключен инвестиционный договор на строительство солнечной электростанции мощностью 300 КВт. Это в Могилевском районе.

Конечно, стратегические три отрасли: деревообработка, калийные удобрения, выпуск строительных материалов. Но этот список вполне можно расширить. К примеру, производство пушнины и те же изделия из кожи.

Александр Лукашенко:

И давайте на эту проблему посмотрим. Это огромные потоки сырья, которые так же, как и вот эти шкурки нашего зверька, уходят неизвестно куда. Мы должны здесь все сами перерабатывать. Тот, кто будет иметь сырье, тот будет иметь легкую промышленность.

Та же Турция. Они по всему миру собирают говядину, просят и у нас просили продать говядину. А лучшее в мире имеют кожевенное производство. Где берут сырье?

Мы сами должны это перерабатывать. Все сырье, которое есть в стране, надо перерабатывать самим.

Вот и председатель Березовского райисполкома Юрий Наркевич добавляет: было бы желание.

Юрий Наркевич, председатель Березовского райисполкома:

Был парадокс: российская компания в сухую сыворотку, которую закупала у нас, добавляла концентрат и нам же втридорога продавала. Потери дохода при этом оценивались в миллионы долларов. В результате было принято решение об освоении производства этого вида продукции на площадях сыродельного комбината.

Сегодня мы не только полностью закрываем потребности внутреннего рынка, но и поставляем на экспорт.

Три часа общения – это только теория. Как это выглядит на практике, участники семинара поехали изучать непосредственно на предприятия.