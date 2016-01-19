Мировая экономическая лихорадка: как ситуация на рынках Китая и России повлияет на Беларусь?

Новости Беларуси. Мировую экономику продолжает лихорадить. Цена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась до минимума за 13 лет. Не обнадеживающие новости приходят из Китая. Экономика здесь показала минимальный за последние четверть века рост. Как повлияют эти тенденции на Беларусь, анализировал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогая национальная валюта – это всегда плохо, если вы живете не в Америке, которая печатает мировые деньги. Остальным надо руководствоваться принципом, который Салтыков-Щедрин описал полтора века тому назад: «Это ничего, что за бумажный рубль сейчас дают полтинник; будет хуже, если станут давать в морду!». Все поступают, как заповедовал классик: внутренний рынок – замкнуть, валюту максимально обесценить, а лучше сделать неконвертируемой.

Финансовый глобализм умер. Его агония трясет мир, в котором болты делают в Китае, гайки – в Индии, скручивают их в Польше, чтобы прибыль получили волки с Уолл-стрит. Для начала из этой схемы решил выйти Китай.

Энцио фон Пфайль, аналитик «Private Capital Limited»:

Не глядите на цифры: не они пугают, а тренды! Китаю нет дела до остальной планеты, он спасает себя, замыкая и развивая внутренний рынок.

Россия тоже действует хоть и вынужденно, но целенаправленно: неспешное импортозамещение нескольких последних лет теперь старательно пришпоривают, удешевляя рубль. Ресурсов держать курс хватило бы, но зачем? Дорогой рубль – это вывоз капитала и смерть национального производства.

Юрий Тулинов, глава аналитического департамента «Россбанка»:

От внешних рынков следует отказываться в пользу удовлетворения внутреннего спроса. Курс рубля в таком деле – лучший инструмент: такой подход и определяет политику российских властей.

Белорусские радости и беды – точное отражение радостей и бед глобальных. Лечатся здешние болезни, понятно, так же. И нам опасен вывоз капитала, и мы желаем развития национальной промышленности.

В общем, пусть уж лучше рубль стоит полтинник, как у Щедрина: и вот парад умеренных девальваций шагает по планете – от Китая через Казахстан с Азербайджаном по России с Украиной. И мы в этом параде участвуем. Из инстинкта самосохранения.

Андрей Иванов, финансовый аналитик:

Внешние изменения, безусловно, будут влиять на нас. Но мы должны быть всегда к этому готовы, должны быть разные варианты развития событий. Так что, на будущее надо сделать правильные выводы, подготовить соответствующий управленческий корпус, подготовить многовариантный прогноз развития экономики. Тогда мы не будем впадать ни в какие стагнации, рецессии.

Нефть больше не будет спасательным кругом, который держит на плаву Россию и, косвенно, Беларусь. Вон, пишут, у тяжелых сортов Северной Дакоты теперь вообще отрицательная стоимость – приплачивать за них надо покупателю.

В любом случае, нефть и проблемы Китая для нас не катастрофа, а бодрящий экономический морозец – не убивает, а только закаляет: запаса прочности хватит, чтобы заработал в полную силу Евразийский экономический союз. И тогда курс доллара или евро вместе с нефтяными ценами станут нам лишь чуть важнее погоды на Марсе.