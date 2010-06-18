Минск предлагает Пекину участие в крупных инвестпроектах: их стоимость – более миллиарда долларов

Такие амбициозные планы озвучили на встрече премьер-министра нашей страны Сергея Сидорского с делегацией Пекина во главе с его мэром. У Беларуси есть ряд интересных бизнес-предложений, в которых могли бы поучаствовать инвесторы из Поднебесной.

Речь, в частности, о создании в Минске комплекса «чайна-таун» и возведении гостиницы «Пекин». Также Китай и Беларусь задумали ряд проектов по созданию высокотехнологичных производств.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– В ближайшее время мы предложим китайской стороне конкретные технологические проекты, которые будут перенесены с учетом опыта развития китайской экономики в Беларусь, непосредственно целыми предприятиями, которые могли бы успешно функционировать в центре Европы именно у нас в Беларуси. Чтобы здесь в центре Беларуси создавать высокотехнологический продукт и торговать им в Европейском союзе.