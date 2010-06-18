Минск предлагает Пекину участие в крупных инвестпроектах: их стоимость – более миллиарда долларов

Речь, в частности, о создании в Минске комплекса «чайна-таун» и возведении гостиницы «Пекин». Также Китай и Беларусь задумали ряд проектов по созданию высокотехнологичных производств.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– В ближайшее время мы предложим китайской стороне конкретные технологические проекты, которые будут перенесены с учетом опыта развития китайской экономики в Беларусь, непосредственно целыми предприятиями, которые могли бы успешно функционировать в центре Европы именно у нас в Беларуси. Чтобы здесь в центре Беларуси создавать высокотехнологический продукт и торговать им в Европейском союзе.