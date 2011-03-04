МАЗ ведет работу по открытию представительств во Вьетнаме, Узбекистане, странах Северной Африки и Латинской Америки

Двухкомпонентная окраска кабин позволит улучшить внешний вид выпускаемых автомобилей и повысить качество покрытия. Спрос на белорусские большегрузы в последнее время значительно вырос, а это новшество, уверены на предприятии, откроет новые рынки сбыта.

Двигатели европейского класса в ближайшее время поместят под капот белорусского МАЗа. А полноприводные большегрузы уже поставлены на поток. Ведь сверхпроходимые автомобили очень востребованы в Венесуэле, Африке и странах Средней Азии. А для заказчиков из Индии налаживают производство машин с правосторонним рулем.

Александр Захарик, главный конструктор ОАО «Минский автомобильный завод»:

Мы создаем автомобили с правым рулем, ведется создание опытных образцов. Это направлено на завоевание рынков сбыта.

Здесь на спрос мгновенно реагируют предложением. Для тюнинга кабин грузовиков люкс-класса закупили новое оборудование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оно окупится буквально за два года. Но обновленный внешний вид позволит привлечь новых покупателей уже сейчас.

Юрий Таруть, главный инженер ОАО «Минский автомобильный завод»:

Нам не хватало мощностей, чтобы красить рейстайлинговые кабины. На старых камерах мы могли в сутки делать 8-9-10, а сейчас мы поставили две камеры покраски и красим 30 машин в сутки. Спрос есть, мы предлагаем.

Создано новое производство кабин, где используется двухкомпонентная окраска. При этом применяется отечественные материалы. Это позволяет экономить валюту и улучшает качество.

Улучшать качество и эксплуатационные характеристики выпускаемой техники – задача № 1 для флагмана белорусского автостроения. Это позволит не только увеличить продажи, но и освоить новые рынки. К слову, если говорить о восстребованности, то сегодня на новые модели наших большегрузов даже выстраиваются очереди.

Более шести десятков стран в числе его партнеров. Белорусские МАЗы колесят и среди песков Африки, и за океаном, в странах Америки,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Собственный торговый дом в Казахстане и сборочные производства в Латвии, Литве, Сербии и Иране. Современный завод по сборке белорусской техники строят в Венесуэле. Есть виды и на Украину. А объемы поставок в Россию выросли в пять раз.

Александр Боровский, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод»:

Было более пяти тысяч продукции на складе, сегодня склады ниже месячного запаса. На автомашины стоит очередь 3-4 месяца, чтобы купить с предоплатой.

Минский автомобильный завод ведет сегодня работу по открытию представительств во Вьетнаме, Узбекистане, в странах Северной Африки и Латинской Америки. Есть ряд крупных заказов в Туркменистане, Азербайджане, Венесуэле.

Положительное внешнеторговое сальдо еще в прошлом году достигло 75 миллионов долларов. В этом году его планируют увеличить в два, а то и в три раза.