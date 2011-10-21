Лукашенко: С моей точки зрения, ситуация на валютном рынке развивается так, как прогнозировали

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Нацбанка Надежду Ермакову и премьер-министра Михаила Мясниковича.

Президента интересовало, какова финансовая обстановка после выхода на единый курс, а также, что происходит на потребительском рынке в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главный вопрос известен. С моей точки зрения, ситуация на валютном рынке развивается так, как прогнозировали, насколько я осведомлен и по средствам массовой информации, и из прежних докладов. Я думаю, с учетом сегодняшнего дня Надежда Андреевна доложит. Хотелось бы услышать, какое влияние это окажет на потребительский рынок, Михаил Владимирович. И проблемы международного характера в связи с теми совещаниями, которые прошли в Санкт-Петербурге. Как это отразится на экономике, когда мы заключим договор о поставках на будущий год природного газа. Вроде, там у нас ситуация нормально развивается. Если так сложится, то мы вообще будем иметь будущий год благоприятный. Все эти вопросы в экономике, в банковской сфере кратко я хотел бы услышать от вас. Но, прежде всего, конечно, валютный рынок.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Есть уже оперативная информация за сентябрь по внешним платежам, по экспорту и импорту. Всего поступлений – 4 млрд 96 млн, а выплаты – 3 млрд 641 млн. Таким образом, у нас уже май, июнь, июль, август идут с плюсом, уже положительное сальдо. Предпринимаются какие-то меры. Ужесточение позиции на валютном рынке, в том числе, либерализация на валютно-фондовой бирже говорят о том, что этим меры действуют.