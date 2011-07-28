Ладутько об импортозамещении: Это не космическая техника, чтобы покупать ее в Америке

Замещение импорта собственными товарами — задача №1, которая сегодня стоит перед отечественными предприятиями. Впрочем, многие уже убедились, что немного инициативы и предприимчивости — и уже свой продукт приносит прибыль.

Продукция Минского моторного завода пользуется успехом. Экспортируют товары в 42 страны дальнего зарубежья плюс СНГ.

Держать марку нелегко. Это как в моде — следовать тенденциям времени. Для отечественного производителя двигатели экологических норм Евро-4, и Евро-5, как и класса «стейч» уже реальность. Это расширяет географию белорусских поставок. Причем, отечественный продукт несомненно выгоднее. По программе импортозамещения здесь сэкономят более 20 миллионов долларов.

Николай Лобач, генеральный директор Минского моторного завода:

Экспортоориентированные предприятия должны заниматься импортозамещением — это новые рабочие места и удешевление продукции. Мы, когда создаем рабочие мест, мы обеспечиваем заработной платой своих трудящихся, а когда покупаем, кормим трудящихся других стран.

Сегодня площадка завода — выставка достижений флагманов белорусской промышленности в области импортозамещения. К примеру, электронная система пневмоподвески. Еще недавно ее закупали в Германии, теперь сами продают за рубеж.

Павел Баганев, заместитель начальника отдела электрооборудования Минского автомобильного завода:

Это дало нам и экономию валютных средств, и снижение себестоимости продукции.

Александр Лапко, директор предприятия по производству дизель-генераторов:

Приезжал председатель совхоза из Пружанского района: рассказывал о том, что было в день порядка убытков на 30 тысяч долларов — потеряли продукт из-за перебоев электричества, не смогли охладить молоко.

Такого больше не будет. Дизель-генератор белорусского производства решил проблему. Дешевле иностранного, потому доступен. Но расслабляться некогда. Конкуренты не дремлют.

К примеру, машины российского автопрома. Преимущество за белорусскими составляющими. Фургоны тоже наших предприятий. Рядом такой же образец, но с иностранным мотором. Кому завтра отдадут предпочтение? Очевидно, соотношению цена-качество.

Геннадий Маркевич, начальник отдела подготовки производства «Белгазавтосервис»:

Вначале освоили изотермические автофургоны для белорусского производства, и сейчас, получая экспортную выручку, начинаем поставлять фургоны, которые будут ездить по территории России.

В то же время многие элементарные компоненты предприятия неоправданно импортируют.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Что за космическая техника, которую надо покупать в Америке? Надо делать здесь.

В целом объем импортозамещения по этому году только в Минске должен составить свыше 1 миллиарда долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня действует программа импортозамещения. Ею предусмотрена поддержка тех, кто намерен заменить импорт собственной продукцией.

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Предусмотрена система преференций предприятиям, которые сегодня готовы организовывать импортозамещающее производство. Естественно, оно должно быть эффективным, экономически выгодным.