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Ладутько: Мы оставляем бесплатный проезд для школьников Минска

31 августа 2011 14:12
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План действий правительства и Нацбанка по макроэкономической стабилизации построен на объективных экономических законах. Особое внимание — социальной поддержке.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Мы сегодня говорим о том, что в городе действует система социальной поддержки. Она сохраняется, она уже адаптирована к новым условиям. На сессии горсовета 2 сентября будет принят ряд дополнительных мер социальной поддержки граждан. Мы говорим сегодня о том, что мы оставляем для школьников Минска бесплатный проезд. Мы говорим о том, что более 47 тысяч жителей города Минска, которые по своим доходам относятся к малообеспеченным гражданам, получат единовременное пособие размером 500 тысяч рублей. Нами принято решение о серьёзных дотациях в системы коммунального хозяйства города.

# Экономика # Ладутько

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