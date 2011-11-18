Ладутько: Мы формируем список ЖСПК, которые будут дофинансироваться за счет системы льготных кредитов

Новости Беларуси, Минск. Объёмы продаж в Минске ни по одной из товарных позиций за январь-октябрь этого года не уменьшились — такой новостью мэр пресс-конференцию начал. Значит покупательская способность в столице все же на уровне.

При этом город от своих обязательств нигде не отказался и даже больше.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Только на 20% в среднем выросли цены на коммунальные услуги. Есть такие позиции, где они даже снизились — как теплообеспечение. И если брать прошлогодний период, то к уровню прошлого года стало 90% — то, что население заплатило за тепловую энергию.

Сегодня Николай Ладутько объяснил буквально на пальцах, какую нагрузку берет на себя бюджет — мы возможно просто так к этому привыкли, что уже не замечаем. При этом минский бюджет-2012 останется социальным — и если транспортный парк уже обновили, то 2 поликлиники, роддом и многое другое — у столицы в ближайшей перспективе.

В следующем году в Минске введут в эксплуатацию 2 школы, 4 детских сада, 3 станции метро и 3 транспортные развязки. Мэра спросили: а как с жильем? Он ответил: планы на 1 миллион квадратов никуда не делись.

Причем от 500 до 600 тысяч из них — будут, как планируется, по льготным кредитам. Мэр заметил — на днях МАПИД получил 60 миллиардов по системе льготного кредитования на дома и инфраструктуру. Но тут же пояснил: новые жилищные строительно-производственные кооперативы начнут формировать в столице только с принятием соответствующего указа. Сейчас же в Минске уже 70 ЖСПК. И в течение пары лет дома по ним нужно достроить. При этом дома возводимые по льготным кредитам должны ввести в эксплуатацию в этом году или первом квартале следующего.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Те люди, которые заключили договора на жилищное строительство и вступили в ЖСПК — у нас больше таких семей, чем получат квартиры в следующем году. Но сейчас мы ведем формирование: какие ЖСПК будут дофинансироваться за счет системы льготных кредитов. Поэтому в ближайшие дни — уже на следующей неделе — окончательные решения будут приняты.

Городской бюджет не снимет с себя инжерно-транспортную инфраструктуру: дофинансирует микрорайон Каменная горка, начнет финансировать Михалово-2 и Лошицу, где ещё можно построить 600 тысяч квадратов жилья.

Тут к слову пришлась и тема инвестиций — прямых у Минска с начала года почти 900 миллионов долларов. И это во многом связано со строительством. Никакой бюрократии — подчеркивает мэр — вот недавно неслучайно назначен новый начальник комитета архитектуры.

Закончил же председатель Мингорисполкома посланием к столичным предприятиям. Экспорт и раньше значил для города много, но теперь 65% продукции должно уходить на внешние рынки. Именно такое задание на следующий год получат минские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.